Amedspor, TFF 2. Lig’de play-off’u garantilemek için Düzcespor maçına odaklandı.

Son iki maçını gol atamadan kalesinde 5 gol görerek kaybeden Amedspor’da 16 Mayıs günü oynanacak Düzcespor maçı farklı anlam kazandı. Kendisi gibi play-off’a kalma mücadelesi veren rakibini yenerek son hafta öncesinde konumunu sağlamlaştırmak istiyor.

Statü gereği ligi ikinci bitiren takımın play-off’ta doğrudan bir üst tura yükseleceği ligde ikincilik şansı kalmayan Amedspor’un, son iki haftada alacağı sonuçlar play-off sıralamasını da belirleyecek.

Statüye göre play-off’ta 3 ve 6. takımlar ile 4 ve 5. takımlar eşleşecek. İlk maçlar 5 ve 6. takımların sahasında yapılacak.

Savunma oyuncularının cezası bitti

Düzcespor maçı hazırlıklarına başlayan Amedspor’da cezalı oldukları için Erzincan deplasmanında forma giyemeyen Hüseyin Güngör ve Cenk Kaplan takıma döndü. Düzcespor maçı öncesinde takımda sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Eyüpcan Delibalta dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Amedspor-Düzcespor karşılaşması 16 Mayıs Salı günü Diyarbakır Stadyumu’nda saat 15.00’te başlayacak.

Ligin son haftasındaki Menemen FK-Amedspor maçı ise 20 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.