TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden lider Amedspor, deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden lider Amedspor, deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amedspor, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sebebiyle lige verilen aradan sonra 5 Mart Pazar günü saat 14.00’te deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Lider Amedspor ile (41 puan) aynı puana sahip ikinci sırada bulunan Çorumspor ise, deplasmanda Batman Petrolspor’a konuk olacak.

Amedspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, deplasmanda yapacakları zorlu Bursaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler tüm ülkemizi yasa boğdu. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya olmak üzere 11 ilimizi etkisi altına alan depremin büyük üzüntüsü içinde olduğumu ifade etmek isterim. Allah bu acıları bir daha yaşatmaması dileğiyle Depremde hayatını kayıp eden kardeşlerime Allah’tan rahmet yaralılarımızda açıl şifalar dilerim” dedi.

Bursaspor maçıyla ilgili de konuşan Yıldırım, "Rakibimiz bizim kadar mutlak puana ihtiyacı olan bir takım Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum ancak bu deprem’den dolayı sporcularımızın Kendileri kadar ailelerini için endişe ederek psikolojik olarak etkilendiler” Ama önemli maç öncesi sporcu kardeşlerim erken toparlanmaları bugünkü yaptığımız antrenmanda bunu gösterdiler istekli ve arzulu oldukları Bursa maçı öncesi çok önemli bir gelişme oldu . Antreman esnasında sporcu kardeşlerim teknik ve taktiksel anlamda ve performansları biz teknik heyeti inanılmaz mutlu etti. Ligin İkinci yarısına iyi başladık ve taraftarlarımıza farklı Bir Amedspor izletmeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.