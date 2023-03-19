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TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftanın kapanış maçı Batman’da yapılacak. Haftaya 44 puanla giren Amedspor, 28 puanlı Batman Petrolspor’a konuk olacak. Geçen haftayı galibiyetle kapatan iki takım da mutlak galibiyet hedefliyor.

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