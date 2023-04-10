TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amedspor, kendi sahasında karşılaştığı zorlu Esenler Erokspor’u 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı. Yeşil-kırmızılı ekip bu hafta sonu deplasmanda karışılacağı Ankaraspor maçı hazırlıklarına dinlenmeden başladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amedspor, kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği şampiyonluğun büyük adaylarından Esen Erokspor’u 1-0 yenerek moral buldu. Yeni Teknik Direktörü Bülent Akan’la çıktığı ilk maçını kazanan Amedspor, 15 Nisan Cumartesi günü Saat 15.00’te deplasmanda Play-Off yolunda mücadele veren Ankaraspor’a konuk olacak. Şampiyonluk yolunda yara almak istemeyen yeşil-kırımız ekip bu maçtan da galibiyet ile ayrılmak istiyor.

Ligde 31. haftaya girilirken kalan 7 maçını kazanmak isteyen Amedspor’un yeni Teknik Direktörü Bülent Akan, “Hedefimiz olan şampiyonluk yolunda ilerlemek istiyorsak geriye kalan 7 maçımızı alarak şampiyonluk yolunda yara almak istemiyoruz” dedi.

Akan, “Bu hafta ekip olarak ilk maçımıza muhteşem taraftarımızın karşısında şampiyonluk yolunda rakibimiz olan Esenler Erokspor’u 1-0 yenmenin mutluluğu içindeyiz. Erokspor maçını değerlendirirsek, iki takımında taktiksela çalışmalarını sayarsak, savunmaya ve hücuma ağırlıklı bir futbol vardı sahada şampiyonluğun iki güçlü adayı karşı karşıya geldi. Sahadan iyi bir futbol ortaya koyan bir Amedspor vardı. Bazı bölgede geçiş hızımızda geride kalan oyuncularımız oldu. Ama 7. hafta sonunda performans ve oyun gücü artmış bir Amedspor olacaktır” ifadelerinde kullandı.