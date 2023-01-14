Amed Sportif Faaliyetler’in kadın futbol takımı, kendi sahasında konuk edeceği Kireçburnu spor maçından 3-0 hükmen galip ayrılarak galibiyet serisini, sürdürdü.

Amed Sportif Faaliyetler’in kadın futbol takımı, kendi sahasında konuk edeceği Kireçburnu spor maçından 3-0 hükmen galip ayrılarak galibiyet serisini, sürdürdü.

Amedspor Kadın futbol takımı Kireçburnu spor maça çıkmaması nedeniyle maçtan 3-0 hükmen galip ayrılarak puanın 19 çıkarttı. Yeşil-kırmızı ekip bu puanla Play-Off yolunda bir adım daha yaklaştı.

Ligin 11. Haftasına girilirken, Amed Spor kadın futbol takımı Pazar günü Saat 12.00’de kendi sahasında ligde kötü günler geçiren Kireçburnu Spor’u konuk edecek. Yeşil Kırmızı ekip bu maçtan mutlak galibiyet alarak çıkışlarını sürdürmek istiyor.

Amedspor Kadın Futbol Takımı kendi sahasında oynayacağı Kireçburnu Spor Maçı Rakip Kireçburnu spor saha çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen galip ayrılarak ligde 4 hafta üst üstte Yenilmezlik serisini devam etti. Amedspor kadın futbol takımının tecrübeli teknik adamı Ramazan Erim, “Kireçburnu Spor maça çıkmaması nedeniyle alınan puan çok önemli. Ama bizim için kötü. Maç eksiklerimizi tamamlamak acısından kötü oldu. Çünkü hem gol krallığı yarışmasında mücadele eden sporcumuz "BakradzeTEONA" var. Hem de bu hafta ligde namağlup lider olan Fomget spor ile deplasmanda oynayacağımız maç öncesi eksiklerimiz tamamlamak adına büyük bir fırsat olurdu. Ama önemli olan ligde kayıpsız sezonu kapatarak hedefimiz olan önce Play-Off ardından şampiyon olmaktır” dedi.