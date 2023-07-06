Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Amerikan Şirketler Derneği Türkiye (AmCham) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü ortaklığı ile yürütülen “Amcham Digital Academy” projesi başladı.

GSO Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Can Koçak, Bora Tezel, İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Leyla Keser ve AmCham Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Ebru Kunt’un açılış konuşması ile başlayan eğitimler Temmuz - Eylül ayları arasında toplamda 13 hafta sürecek.

Proje çerçevesinde üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun olmuş ve bilgi teknolojileri, dijitalleşme gibi alanlarda yetiştirmek isteyen katılımcılara Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde görev yapan akademisyenler ve konusunda uzman profesyoneller tarafından eğitimler online olarak verilecek.

13 modülden oluşan eğitim programında Makine Öğrenimi ve Veri Analizi, Nesnelerin İnterneti, Endüstri 4.0, Büyük Veri, Siber Güvenlik, Veri Yönetimi, E-Ticaret, Dijital Çağda Kişisel Verilerin Korunmasının Zorluğu, Bilgi Güvenliği, Robotik Süreç Otomasyonu, Fintech, NFT, Blockchain, Bulut Bilişim, Web 2.0 Web 3.0, Elektronik Haberlerin Kullanımı konuları ele alınacak.