Bayburt’ta ata sporu ciritle ilgilenen Kadir Köprücü isimli vatandaş, yeğenlerine atlı kızak keyfi yaşattı.

Bir eliyle ip bağladığı kızağı, bir eliyle de atın dizginini sıkı sıkı tutan amca Köprücü, kızağı peşinden sürükleyerek, yeğenlerinin kızakla kayma isteğini yerine getirdi. Keyifli vakit geçiren miniklerin neşeli halleri görüntülere yansırken, cep telefonuyla kaydedilen o anlar yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Bayburt’un Kurucakol köyünde at çiftliği bulunan amca Kadir Köprücü Zeynep ve Buğra isimli yeğenlerinin kızakla kayma isteğini geri çevirmeyip, yerine getirerek, atını dörtnala sürdü. Kızının keyifli anlarını kaydetmek ise baba Arif Köprücü’ye düştü. Hızını alamayan amca Kadir Köprücü, bir an yeğeni Zeynep Köprücü’yü, kızaktan düşürecek gibi oldu. O an kayıtta olan baba Arif Köprücü panikle, "Yavaş yavaş kızım düşecek. Aferin Zeynep, iyi tutundun babacığım, aferin Zeynep. Zeynep vallahi iyi tutundun kızım" diyerek, korkan kızını cesaretlendirdi. Yer yer renkli görüntülere sahne olan atlı kızak keyfinde çocuklar eğlenceli bir gün geçirdiler, amca ve baba ise çocukların mutluluklarına ortak oldular.