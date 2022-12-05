İzmir’in Torbalı ilçesinde bir kişi, tartışma sonrası yeğenini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir kişi, tartışma sonrası yeğenini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam saat 19.30 sularında Torbalı ilçesi Dağkızılca Mahallesi’nde yaşandı. Aynı sokakta ikamet eden Ali Rıza Güven (40) ile amcası A.G. (60), iddialara göre akşam saatlerinde arsa nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle amca A.G., evinden getirdiği av tüfeği ile yeğeni Ali Rıza Güven’i ateş ederek vurdu. Çevredeki vatandaşlar, daha sonra durumu 112 acil sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Kanlar içerisinde kalan 40 yaşındaki adam, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Amca A.G., olay sonrası jandarma ekiplerine teslim oldu.

Katil amcanın işlemleri jandarmada devam ederken, amca ve yeğenin daha öncede sık sık tartıştıkları iddia edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.