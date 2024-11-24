Muş’un Bulanık ilçesinde amca ile yeğen arasında su kuyusu nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kavga, ilçeye bağlı Dokuzpınar köyünde meydana geldi. İddialara göre, köyde iki kardeş arasında su kuyusu yüzünden bir gün önce tartışma çıktı. Bugün akşam saatlerinde amca E.A. ile yeğenleri Y.A. ve M.Ş.A. arasında tekrar aynı mesele yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen ve silahların kullanıldığı kavgada Y.A. olay yerinde hayatını kaybederken, E.A ve M.Ş.A. ise çeşitli yerlerinden yaralandılar. Yaralılar ambulanslarla Muş ve Bulanık Devlet Hastanelerine sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.