Tunceli’nin Karşılar köyünde bir vatandaşın beslediği ayı ile sohbeti izleyenleri gülümsetti. ’Amca’ diye seslendiği ayıyı besleyen vatandaş, konuşurken ayıya öpücük atmayı da ihmal etmedi.

Tunceli merkez ilçeye bağlı Karşılar köyü Halbori Gözeleri’nde mesire alanına giden Ahmet Memicil, burada gördüğü ayıyı beslemeye başladı. Hemen her gün bölgeye giden Memicil, yemek bıraktığı ayıyla konuşmayı da ihmal etmedi. Son gidişinde cep telefonunu açıp kayıt alan Memicil’in konuşmaları izleyenleri kahkahaya boğdu. ’Hasan amca’ diye seslendiği ve yiyecek bıraktığı ayıyla konuşan Memicil, ’’Ayımızın yemeğini bıraktım. Bakalım gelmiş mi evet ayımız gelmiş, Hasan amca burada. Afiyet olsun. Aferin oğluma, afiyet olsun benim oğluma. Simidini ye tamam canım. Tamam oğlum çekildim. Seni seviyorum oğlum, seni seviyorum paşam, Hasan amca’’ diye seslendi. Memicil, konuşmasında ‘Hasan amcaya’ öpücük atmayı da ihmal etmedi.