Samsun’da hastaneye nakil sırasında doğum sancıları başlayan anne, ambulansta doğum yaptı. Ambulansta bulunan sağlık çalışanları kordonu boynuna dolanmış bebeğe soğukkanlılıkla yardım ederek, hayata tutunmasına vesile oldular.

Samsun’da yaşayan Buse isimli anne, doğum sancılarının başlamasının ardında ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakli sağlanmak için evinden alındı. Ambulansta nakil halindeyken sancılara daha fazla dayanamayan anne, ambulans içerisinde doğum yaptı. Ambulansta görevli Ebe Kübranur Taştemur ve ATT Berat Can Akçaoğlu, kordonu boynuna dolanmış şekilde doğan Ahmet isimli bebeğe, soğukkanlılıkla müdahale ederek hayata tutunmasına vesile oldular.

"Hoş geldin kış bebeği Ahmet"

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı paylaşımda, "Hoş geldin kış bebeği Ahmet, Buse annesinin doğum sancılarının başlamasının ardından gece saat 03.00 civarı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemize nakli sırasında hayata gözlerini ambulansımızda açtı. Kordonu boynuna dolanmış olarak doğan Ahmet’imizin hayata tutunmasına deneyimi ve soğukkanlılığıyla yardımcı olan Ebe Kübranur Taştemur ve ATT Berat Can Akçaoğlu’na bir cana daha umut oldukları için teşekkür ederiz. Nice güzel yılların ve yaşların olsun Ahmet bebek" denildi.