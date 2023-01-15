Eskişehir’de göbek bağı iki kez boynuna dolanan ve acil olarak ambulansta doğan Almira bebek, 2’nci yaşını doğumunu yaptıran sağlık ekibiyle kutladı.

Eskişehir’de göbek bağı iki kez boynuna dolanan ve acil olarak ambulansta doğan Almira bebek, 2’nci yaşını doğumunu yaptıran sağlık ekibiyle kutladı.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde yaşayan Mine Alkan’ın 14 Ocak 2021 tarihinde doğum sancısı başladı. Alınan bilgi üzerine Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği’nde görevli sağlık ekibi, Alkan’ın yaşadığı eve ambulansla 4 dakikada ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilmek üzere ambulansa alınan Alkan’ın doğumunun başladığı anlaşıldı. Ambulansta doğumu gerçekleştirilen bebeğin boynuna iki kez dolanan ve hayatını tehlikeye soktuğu belirlenen göbek bağı da sağlık ekibi tarafından kesildi. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeğe annesi Almira adını verdi. Anne ve bebeği hastanedeki kontrollerinin ardından kısa sürede taburcu edildi.

İkinci yaşını doğumunu yaptıran sağlık ekibiyle kutladı

Mine Alkan’ın ikinci çocuğu olan Almira, 2 yaşına girdi. Sevinçli anne, kızının doğum günü kutlamasına doğumunu yaptıran sağlık ekibini davet etti. Ailenin evindeki kutlamaya Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, doğumu yaptıran ekipten paramedik Ayşegül Uyan Akçam, acil tıp teknisyeni Nesrin Erkek, ambulans şoförü ve acil tıp teknisyeni Samet Bayındır katıldı. Kutlamada Almira bebeğin doğum günü için pasta kesilirken, sağlık ekibi tarafından hediyeler verildi.

“Ambulansa girdiğimde uzandığım gibi aniden çocuğu kucağımıza aldık”

Doğuma 20 gün daha kaldığını ve çok şaşırdıklarını söyleyen anne Mine Alkan, “Ben de şaşırdım, aniden oldu. Daha zamanı var diye bekliyorduk ama böyle bir şey oldu. Çok mutlu olduk. Ambulans da çok çabuk geldi. Eşim aradı, araması ile 5 dakika içinde gelmesi bir oldu diyebilirim. Daha 20 gün vardı, doktor öyle söylemişti. Sancılarım başladı ama ben bir kontrole gidelim dedim derken daha çok sıklaşmaya başladı. 112 ekibi eve kadar geldiler sağ olsunlar. Ambulansa girdiğimde uzandığım gibi aniden çocuğu kucağımıza aldık” ifadelerini kullandı.

“Sağlıklı olduğu için çok mutluyum”

Bebeğinin göbek bağının boynuna dolandığını duyduğunu ve hayatından endişe ettiğini kaydeden Alkan, “Çocuk ölür mü, aniden bir şey olur mu? Diye insanın aklına geliyor yani. Çok şükür sağlıklı bir şekilde kucağımıza aldık çocuğumuzu. Şimdi sağlık durumu iyi ama o zaman doğum esnasında boynuna kordon dolanması olmuş. Yüz renginden belliydi, müdahale ettiler. Sağlıklı doğduğu için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

“Bu sağlıklı doğumun ikinci yıl dönümünde burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz”

Almira bebeğin doğumu hakkında bilgi veren ve sağlıklı olmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, “2 yıl önce annemiz takipli bir gebemiz olmasına rağmen ani bir doğum eylemi gerçekleşti ve 112 hattına Almira bebeğimizin babası çağrıda bulundu. Ekibimiz yaklaşık 4 dakika içerisinde annemize ulaştı ve sağlıklı bir doğum gerçekleşti. Biz de bugün bu sağlıklı doğumun ikinci yıl dönümünde burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ailemize bizi davet ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Bebeğimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz. Eskişehir’de yılda 10 adet ambulansta doğum işlemi gerçekleşiyor. Bunların tamamı başarılı doğum eylemleri olarak gerçekleşiyor. Personelimizin tamamı hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde obstetri eğitiminden geçmiş durumda. Bu sebeple bu alandan da çok profesyoneller. Tam donanımlı ambulanslarımızla çok kısa bir sürede hastalarımıza ulaşarak başarılı doğum eylemleri gerçekleştiriyor. Ve böyle başarılı, sağlıklı, sevimli çocuklarımıza kavuşuyoruz. Ambulanslar her zaman olumsuz sonuçlar doğurmuyor. Böyle mutlu haberlerin de verildiği ortamlar da oluyor. Almira bebeğin ilk doğum fotoğrafları da bizim arkadaşlarımız tarafından çekilmişti. Bu anlamda da çok mutluyuz. Bizim için de çok güzel bir gün oldu. Ailemize teşekkür ediyoruz, ailemize de uzun sağlıklı ömürler diliyoruz” diye konuştu.

“Boynuna kordonun dolandığını fark ettik”

Doğumun gerçekleştirildiği anları anlatan acil tıp teknisyeni Ayşegül Uyan Akçam, “Vaka yerine ulaştığımızda anne ile evinin kapısında karşılaştık. Hızlıca ambulansa aldık. Gerekli kontrolleri ve muayeneyi yaptıktan sonra doğum eyleminin başladığını tespit ettik. Anneye yardımcı olarak doğum eylemini gerçekleştirmesi için anneyi yönlendirdik. Bebeğin doğumu gerçekleştiği esnada bebeğin boynuna kordonun dolandığını fark ettik. Hızlıca ona müdahale ettik. Doğum gerçekleşti, bebeğin bakımını sağladık. Annenin ve bebeğin hayati bulgularını değerlendirdik. Sonrasında her ikisini de sağlıklı bir şekilde hastaneye sevk ettik” dedi.