Düzce’de acil sağlık hizmetlerinde 2022 yılı içerisinde 41 bin hastaya ulaşıldı. Hastaların yaklaşık 30 bini hastaneye sevk edilirken, 5 bin hastanın nakil işlemi gerçekleştirildi. Hastaların yüzde 98’ine ilk arama sonrası 10 dakika içinde ulaşım sağlandı.

Düzce’de acil sağlık hizmetlerinde 2022 yılı içerisinde 41 bin hastaya ulaşıldı. Hastaların yaklaşık 30 bini hastaneye sevk edilirken, 5 bin hastanın nakil işlemi gerçekleştirildi. Hastaların yüzde 98’ine ilk arama sonrası 10 dakika içinde ulaşım sağlandı.

Düzce Sağlık Müdürlüğü 2022 yılı acil sağlık hizmetleri istatistiklerini paylaştı. Yıl içerisinde acil sağlık hizmetleri alanında Düzce’de nitelikli suratli ve etkin şekilde hizmet verildi. Acil sağlık hizmetleri bünyesinde 2018 yılı itibariyle 16 olan acil sağlık hizmetleri istasyonu 19’a ve 31 acil yardım ambulansı sayısı 41’e çıkartıldı, personel sayısı artırılarak 280’e ulaştı.

Son bir yılda il merkezinde hastaların yüzde 98’ine ilk arama sonrası 10 dakika içinde ulaşım sağlanırken bu süre ilçelerde ortalama 30 dakikaya tekabül etti.

Kaynaşlı’da acil sağlık hizmetleri istasyonu yapımı tamamlandı. 2023 yılında Gölyaka ve Kazukoğlu bölgesinde yeni acil sağlık hizmetleri istasyonlarının yapımı planlandı.

Sağlık Bakanlığınca Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerinin olay yerine en kısa sürede ulaşmasını sağlayarak, medikal kurtarma ve acil sağlık hizmetlerinin sunumuna başlanılması amacıyla Düzce’ye 1 adet 4x2 UMKE Acil Müdahale aracı tahsis edildi.