Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Atatürk Karayolu Sırçalı Beldesi girişi mevkiinde meydana geldi. İçerisinde hasta bulunan ambulans, M.T. idaresindeki 66 DV 976 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen Tofaş marka otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.