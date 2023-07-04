Uşak İl Sağlık Müdürlüğünce, 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarında staj yapmak için Kariyer Kapısı başvuruları onaylanan Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Bölümü Öğrencileri yaz stajı başladı.

Uşak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarında staj yapmak için kariyer kapısı başvuruları onaylanan Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Bölümü öğrencilerinin staj serüveni başladı. Yaz stajının ilk gününde, B Sınıfı İSG Uzmanı Mehmet Duran tarafından verilen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminde mesleki tehlike ve riskleri anlatıldı. Öğrenciler eğitimde mesleki tehlike ve risklerle baş etme yolları ile uyumlu ekip çalışmasının önemi hakkında bilgilendirildi.