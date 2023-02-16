Başkentten kalkan ambulans uçak Şanlıurfa ve Adana’dan 4 yaralı depremzedeyi Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Depremin ilk anından bu yana afet bölgesinden diğer illere hava ambulanslar ile bin 799, kara ambulansları ile 42 bin 587, deniz araçları ile 327 olmak üzere toplamda 44 bin 713 yaralı afetzedenin sevki yapıldı.

Başkentten kalkan ambulans uçak Şanlıurfa ve Adana’dan 4 yaralı depremzedeyi Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Depremin ilk anından bu yana afet bölgesinden diğer illere hava ambulanslar ile bin 799, kara ambulansları ile 42 bin 587, deniz araçları ile 327 olmak üzere toplamda 44 bin 713 yaralı afetzedenin sevki yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından 10 il etkilendi. Afet bölgesinde enkaz altında kalan yaralı depremzedeler ilk olarak kara ambulanslar ile hastane ve sahra çadırlarına yetiştirilmelerinin ardından gerek duyulması halinde başka illere ambulans uçak ve helikopterler ile sevki gerçekleşiyor. Depremin ilk anından bu yana afet bölgesinden diğer illere hava ambulanslar ile bin 799, kara ambulansları ile 42 bin 587, deniz araçları ile 327 olmak üzere toplamda 44 bin 713 yaralı afetzedenin sevki yapıldı. Yaralılar ağırlıklı olarak ileri seviye sağlık ve hekim hizmetinin verildiği şehir hastanelerine yönlendirildi. Ankara Bilkent ve Ankara Etlik Şehir Hastaneleri başta olmak üzere, Mersin, Adana, İstanbul Çam Sakura Şehir Hastaneleri, diğer hastanelerle birlikte en çok yaralı nakledilen tesisler oldu.

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalkan Sağlık Bakanlığı’na bağlı ambulans uçak, ilk olarak Şanlıurfa’dan 2, ardından Adana’dan 2 depremzede olmak üzere 4 yaralıyı tekrar Ankara Bilkent Şehir hastanesine nakletmek üzere havalandı. Kara ambulanslar ile sedye üzerinde ambulans uçağa taşınan yaralılar, uçağın tekrar Esenboğa Havalimanı’na iniş yapması ile tekrar kara ambulanslar ile sevkleri gerçekleşti.

“İleri özelleşmiş hekim ihtiyacı olan bölgelere olay bölgesinden nakillerini gerçekleştiriyoruz”

Depremin ilk gününden itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye semalarında hava ambulans köprüsü kurulduğunu belirten dört sedyeli uçak ambulans hekimi Mehmet Gök, “Sağlık Bakanlığı uçak ambulansı, afetin birinci gününden başlayarak bugüne kadar olay bölgesinden hiç durmadan, Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Gaziantep ve Malatya’dan hasta yaralılarımızın sevkini gerçekleştirmekteyiz. Birinci basamak olay yeri müdahalesi yapılan hastaların, hastanedeki müdahalelerden sonra ileri özelleşmiş hekim ihtiyacı, yoğun bakım ihtiyacı, özel hekim ve donanım ihtiyacı olan bölgelere olay bölgesinden nakillerini gerçekleştiriyoruz. Şu anda da uçağımızda Şanlıurfa ve Adana’dan aldığımız, Adana’ya da Hatay’dan nakledilen yaralıları taşımaktayız” ifadelerini kullandı.

“Uzun süreler alacak operasyonlara ihtiyaçları var”

Ambulans uçakta sevki gerçekleşen hastaların enkaz altından çıkarıldığını ve ileri özelleşmiş hekim ihtiyacı bulunduğunu aktaran doktor Gök, “Hastalarımızın dördü de enkaz altından farklı tarihlerde çıkarılmış. Bunlardan bir tanesi solunum destek cihazına bağlı olarak naklini gerçekleştiriyoruz, iki tanesi normal oksijen desteği almakta, bir hastamızın da genel durumu oldukça sıkıntılı, şimdilik oksijen desteği ile naklini sağlıyoruz. Bunları, ortopedi bölümüne ve beyin cerrahi bölümüne yoğun desteklerine ihtiyaçları var. Uzun süreler alacak operasyonlara ihtiyaçları var. Bu özellikli operasyonlar normal zamanda deprem bölgesindeki hastanelerin birçoğunda yapılmakta. Fakat şu anda hastane şartları ve hasta yoğunluğu nedeni ile daha geri bölgelerdeki hastanelere, başta Ankara olmak üzere İstanbul, İzmir, Antalya, Kayseri gibi bölgelere naklini gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

24 saat nöbet esasına göre hasta nakillerine devam ettiklerini söyleyen Gök, bir sonraki gün yeni bir ekibe görevi teslim edeceklerini belirtti.