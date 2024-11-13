Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ambulans uçakla 2 hasta çocuğun Mardin ve Erzurum'dan Ankara'ya nakledildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçakla 3 aylık bir bebeğimiz ile 5 yaşındaki bir çocuğumuzu sağlıklarına kavuşabilmeleri için Mardin ve Erzurum’dan alarak Ankara’ya nakillerini sağladık. Evlatlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz" denildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1856640353283064118