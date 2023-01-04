Bitlis’te bulanık görme şikayetiyle kaldırıldığı hastanede kafa içi basıncının arttığı ve ödem oluştuğu tespit edilen 8 yaşındaki çocuk hava ambulansıyla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine nakledildi.

Bitlis’te bulanık görme şikayetiyle kaldırıldığı hastanede kafa içi basıncının arttığı ve ödem oluştuğu tespit edilen 8 yaşındaki çocuk hava ambulansıyla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine nakledildi.

Tatvan ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki çocuk, dün akşam saatlerinde bulanık görme şikayetiyle Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık çalışanları tarafından yapılan tetkikler sonucu kafa içi basıncının arttığı ve 4. evre papilödem (optik sinir şişmesi) oluştuğu tespit edilen çocuğun körlük gelişme riski olduğundan Ankara Bilkent Şehir Hastanesine bağlı Çocuk Hastanesine sevkine karar verildi. Daha sonra Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. E.Kübra Dindar Demiray’ın gayretleriyle hava ambulans talebi oluşturuldu. Akşam saatlerinde çocuğun sevk işlemleri başlatılarak Muş Havalimanından uçak ambulans ile Ankara Bilkent Çocuk Hastanesine nakli gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Demiray, “Tatvan Devlet Hastanemize bulanık görme sebebiyle gelen 8 yaşındaki bir çocuğumuzun dördüncü evre beyin basınç artışı olduğunu tespit ettik. Körlüğe sebep olacak bu ani durum için uçak ambulans talebinde bulunduk. Uçak ambulans talebine Ankara Bilkent Şehir Hastanesi çerçevesinde Çocuk Hastanesi cevap verdi ve hastamızı kabul etti. Saat 22.00’da sevki başlatıldı ve 23.10’da uçak ambulansla hastamız Ankara’ya nakil edildi” dedi.

"Şu ana kadar 4’üncü uçak ambulansla hasta sevkimiz oldu"

Ani durumlarda uçak ambulansı rahatlıkla kullanabildiklerini dile getiren Demiray, "Daha öncesinde de yeni doğandan kalp anomalisi olan bebeklerimiz sevk edilmişti. Hastalarımız için bu bağlamda özellikle ani durumlarda uçak ambulansı kullanabiliyoruz. Bakanlığımıza ve Acil Hizmetler Daire Başkanlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.