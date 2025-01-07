Şırnak’ta rahatsızlığı olan 4 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi gören 4 yaşındaki çocuğun, rahatsızlığı nedeniyle ileri tetkik ve tedavi için Kayseri’ye sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına ambulans uçak gönderildi. Ambulansla Şerafettin Elçi Havalimanına götürülen hasta, sağlık görevlilerinin kontrolünde ambulans uçağa alınarak Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakledildi.