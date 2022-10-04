Erzurum’da içinde hasta bulunan bir ambulans yol üzerinde U dönüşü yapmak isteyen bir araca çarptı. Ambulans şoförü ve içinde bulunan hasta hafif yaralanarak başka bir ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Diğer araç sürücüsü ise kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Erzurum’da içinde hasta bulunan bir ambulans yol üzerinde U dönüşü yapmak isteyen bir araca çarptı. Ambulans şoförü ve içinde bulunan hasta hafif yaralanarak başka bir ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Diğer araç sürücüsü ise kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Kaza Yakutiye İlçesine bağlı olan Orgeneral Selahattin Demircioğlu Caddesinde gerçekleşti. H.Ç isimli ambulans şoförü aracında bulunan hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışırken o sırada yol üzerinde U dönüşü yapan B.K. kontrolündeki araca yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle refüje çıkan araç kullanılamaz hale gelirken B.K. ise kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Ambulans şoförü ve araçtaki hasta ise hafif yaralanarak başka bir ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen trafik polisi ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu.