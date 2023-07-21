Adıyaman Gölbaşı Karayolu üzerinde ambulans ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3’ü sağlık personeli, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman Gölbaşı Karayolu 15. kilometresindeki Börgenek Rampasında meydana geldi. Mehmet K. Yönetimindeki ışık donanımı ve reflektörü olmayan 02 AR 687 plakalı traktöre Onur D. Yönetimindeki 02 ABP 049 plakalı ambulans arkadan çarptı.

Kazada traktör sürücüsü ve ambulans sürücünün yanı sıra İlhan A., Hümeyra B. İsimli sağlık personelleri yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.