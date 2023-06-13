Eskişehir İl Ambulans Servisi tarafından Acil Sağlık Hizmeti istasyonlarında çalışan personele yönelik Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi (ASTE) verildi. 4 gün ve 32 saat süren eğitimde 12’si bayan olmak üzere toplam 20 personelle eğitim gerçekleştirildi.

ASTE eğitmenleri tarafından verilen eğitimde, ’Araç Mekaniği ile İlgili Öneriler ve Basit Arızaların Tanımlanması, Araç Bakımı ve Temizliği, Sürüş Hazırlıkları, Araç Güvenlik Sistemleri, Ambulanslarda Hız Problemleri, Araç Kontrolü ve Takip Mesafesi Kavşaklar, Geçiş Üstünlüğü, Virajlar ve Sollama Kuralları, Trafikteki Özel Durumlar, Ambulanslarda Siren ve Işık Kullanımı - Ambulans Kazaları ve uygulamalı panik fren, T-Sokak, slalom parkuru, kontrollü fren, şerit değiştirme, paralel park, akü takviyesi, lastik değişimi, kaçamak manevra, panik fren, günlük bakım, dokuma parkuru’ konularında eğitim verildi.

Ambulans sürücülerinin, acil sağlık hizmeti veren personelin özel ve donanımlı araç vasfı taşıyan ambulansları sürme yetkisi ve sorumluluğunu bu eğitimlerle elde ettiğini dile getiren Başhekim Veli Görkem Pala, "Buradaki eğitim pistimizde eğitmen arkadaşlarımız daha etkin ve güvenli bir sağlık hizmeti sunmak amacıyla zorunlu olan modül eğitimleri veriyor. Bu çerçevede eğitimlerimize devam ediyoruz. ASTE Eğitimi 8 parkur ve birleştirilmiş parkurlardan oluşuyor. Bu eğitimler elbette ki zorunlu ancak burada alınan eğitimlerin 7/24 ölümle hayat arasında koşturan 112 personelimiz için sahada ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Burada yaptıkları pratik eğitimler sahada hem hayat kurtarıyor, hem de işlerini kolaylaştırıyor" dedi.