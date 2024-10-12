Bursa’da ambulans şoförüyle yaşadığı tartışma sonrası trafikte kavgaya tutuşan Melih Yedikardeş’in babası konuya ilişkin açıklama yaptı. Tartışmanın içinde olan baba Selim Yedikardeş, “Şoför küfür ederek oğlumu iteklemiş ve kırık ayağına basmıştır. Kayıtların tamamının izlenmesi lazım. Ne olursa olsun, evladımın davranış biçiminin maksadını aştığı için evladım ve şahsıma yönelik kamuoyunun tepkisini saygıyla karşılıyoruz”

Edinilen bilgiye göre, Gemlik Devlet Hastanesi’nden 80 yaşındaki hastayı Bursa Şehir Hastanesi’ne götüren ambulans, trafiğe takılmamak adına emniyet şeridinde seyretmeye başladı. Dinlenme tesislerinden ana yola çıkan Selim Yedikardeş yönetimindeki 16 YK plakalı otomobil ise ambulansın arkasından ilerleyince, ambulans şoförü Muhammet Ali K. (26) ile Selim Yedikardeş arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre, ambulans sürücüsü hakarete varan sözler sarf edince Selim Yedikardeş aracıyla ambulansın önünde durup çocuklarıyla araçtan indi.

Ambulans sürücüsünün iddiasına göre, şahıslar ile sağlık görevlileri arısında yaşanan tartışmada, Selim Yedikardeş’in 22 yaşındaki oğlu Melih Yedikardeş tarafından kendisine yumruk atıldı. Dudağı patlayan Muhammet Ali K.’nin yardımına arkadaşları koştu. Yaralanan Muhammet Ali K.’nin ilk müdahalesi kendi sürdüğü ambulansta yapıldı. Hastaneye giden sürücünün dudağına 12 dikiş atıldı. Hastaneden çıktıktan sonra karakola giden ambulans sürücüsü şahıslardan şikayetçi oldu. Karşı taraftaki şahıslar da kendilerine hakaret edildiğini öne sürüp, şikayetçi oldular. Olay sonrası mahkemeye çıkan Selim Yedikardeş serbest bırakılırken, oğlu Melih Yedikardeş ise tutuklandı.

Tutuklanan Melih Yedikardeş’in araç sürücüsü babası Selim Yedikardeş yaptığı açıklamada, “Sonuçlarından herkesin üzüldüğü; doğal olarak da evladımın davranış biçiminin maksadını aştığı için evladım ve şahsıma yönelik kamuoyunun tepkisini saygıyla karşılıyoruz. Ne olursa olsun bizim davranışımız maksadını aşmıştır ve doğru değildir. Türk halkını , kamuoyunu bilgilendiriyoruz. Ancak şunu ifade edelim ki adı geçen ambulans şoförü güzergah boyunca araçta bizim ile camdan diyaloğa girmiştir. Ambulans şoförü olmanın ötesinde maksadını aşan davranış biçimi ve sözler sarf etmiş, önü boş olmasına rağmen devam etmemiş, emniyet şeridinde de değildir.

“Durmamızı kendisi istedi”

Ambulans sürücüsünün kendilerini tahrik ettiğini ifade eden Yedikardeş, “Durmamızı kendisi istemiştir, işaret etmiştir. Kolluk kuvvetlerini çağırıyorum çekin sağa diye kendisi camdan belirtmiştir. Bizler önünü kesmedik ve durdurmadık. Yandan camda diyalogdan sonra araç önüne geldiğimizde ; içeriden hemşire hanım yanımıza gelmiş , "hasta var "demiştir. Oğlum da "madem hastanız var önünüz açık neden devam etmiyorsunuz" deyince şoför küfür ederek oğlumu iteklemiş ve ayağına basmıştır. Ayağında kırık olan oğlum ağrı , sinir , stres ve refleksle kendini tutamamış ve maksadını aşmıştır. Devletin arabası bu şekilde hasta varken kullanılmamalı , ambulans sürücüsü ve sürücüler ile diyaloğa geçilmemeli. Sadece işi olan hastayı acilen yetiştirmek olmalı. Tüm ambulansın iç ve dış kayıtları tam izlenmeli. Sadece sonuna bakılarak paylaşımı kamuoyunu yanlış bilgilendirmek ve yanlış yöneltmektir. Bu şekilde olmasına rağmen bizim göstermemiz gereken tepki bu olmamalıydı. Hele de maksadını aşan şiddet dili hiç olmamalıydı.Bunun farkındayız. Elbette ki biz de insanız; işlediğimiz kusurun da farkında olarak kamu önünde bir kez kez daha sizlerden özür diliyoruz” ifadelerini kullandı.