Denizli’nin Çardak ilçesinde kaza ihbarı üzerine olay yerine giden ambulans şoförü baba, ağır yaralı olan oğlunu hastaneye yetiştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Kaza, Çardak ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Recep Ordu’nun (19) kullandığı elektrikli bisiklete otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan elektrikli bisikletteki sürücü Ordu, hızla yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlilerinden şoför Arif Ordu, yerde yatan ağır yaralı kişinin oğlu olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu. Hızla yapılan müdahalenin ardından baba Arif Ordu, bu kez oğlu için ambulansı hastaneye süratle götürdü. Yoğun bakıma alınan oğul Recep Ordu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sinir krizi geçiren baba ise meslektaşları tarafından güçlülükle sakinleştirilirdi.

Hayatını kaybeden genç Acıpayam ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.