Sakarya İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Birimi tarafından Arifiye Eğitim Pistinde gerçekleştirilen üç günlük Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi (ASGE) programı tamamlandı.

Programa acil tıp teknisyeni, şoför, paramedik personellerden oluşan 21 kursiyer katıldı. 6 eğitmen ve ASGE koordinatörü eşliğinde gerçekleştirilen eğitim çerçevesinde, ambulans sürücülerinin güvenlik bilgi ve becerilerini geliştirmek yönelik çalışmalar yapıldı. Eğitimin ilk gününde kursiyerlere trafik ve sürüş güvenliği, araç bakım ve teknik bilgileri ile mesleki sürüş kuralları üzerine teorik dersler verildi. İkinci ve üçüncü günlerde ise 15 sürüş parkurunda uygulamalı eğitim gerçekleştirildi. Bu parkurların 6’sı yavaş sürüş teknikleri, 9’u ise hızlı sürüş tekniklerinden oluştu. Ayrıca, akü takviyesi, zincir takılması, lastik değişimi gibi konular da kursiyerler tarafından birebir uygulamalı olarak öğrenildi.

Eğitimde ambulans kullanımına dair özellikli talimatlar ve teknik bilgiler de kursiyerlere aktarıldı. ASGE eğitiminin temel amacı; ambulans kazalarının ve yangınlarının önlenmesi, meydana gelebilecek bir trafik kazası veya yangının en az hasarla atlatılması, ambulans çalışanları ve hasta güvenliğinin sağlanmasıdır. Aynı zamanda, hastane öncesi sağlık hizmetlerinde görev yapan paramedik, acil tıp teknisyeni ve sürücülerin ambulans sürüş güvenliği ile ilgili bilgi ve becerilerinin artırılması, daha kaliteli, etkili ve verimli bir hizmet sunumuna katkı sağlamaktır.

Eğitim pistine giderek ziyarette bulunan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir’e; Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Serdar Değirmenci, Acil Sağlık Hizmetleri Birimi Uzmanı Erkan Yamaç ile İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Seyit Yiğit eşlik etti. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Özdemir, eğitim sonunda kursiyerlerin alandaki uzmanlıklarını pekiştirerek acil sağlık hizmetlerinde güvenliği artırma yolunda önemli bir adım attıklarını dile getirerek eğitim ekibi ve kursiyerleri tebrik etti.