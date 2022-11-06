Eskişehir’de 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası çerçevesinde Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Eskişehir Şubesi tarafından ‘LÖSEV Sağlık Sempozyumu’ düzenlendi. Düzenlenen sempozyuma katılan Eskişehir İl Ambulans Servisi’ne bağlı ekipler, çocuklara ambulansları gezdirerek tanımalarını sağladı. Ambulanslar hakkında bilgi alan çocukların, düzenlenen etkinlikten dolayı mutlu oldukları görüldü.

Eskişehir İl Ambulans Servisi ekipleri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılarak çocuklara ambulansı tanıttı.

Kablo hırsızı bekçiler tarafından yakalandı

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