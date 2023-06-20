Çorum’da ambulansın otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 sağlık memuru yaralandı.

Kaza, Çorum - İskilip kara yolu 6. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kara yolu üzerinde yakıtı biten 06 CRS 071 plakalı otomobile, Fatih U. idaresindeki 06 ACB 407 plakalı ambulans arkadan çarptı. İhbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ambulans şoförü Fatih U. ve sağlık memurları Selin D. ve Yasemin K. yaralandı. Meslektaşları tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sağlıkçılar ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.