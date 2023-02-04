Şanlıurfa’da kar yağışı nedeniyle evde mahsur kalan vatandaş, belediye başkanının makam aracıyla hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa’da kar yağışı nedeniyle evde mahsur kalan vatandaş, belediye başkanının makam aracıyla hastaneye kaldırıldı.

Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesinde hasta vatandaş Mehmet Atmaca, tedavisi için hastaneye götürülmek istendi. Kar yağışı nedeniyle kapalı olan engebeli yolda, ambulans ilerleyemeyince durum belediye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şoförüne talimat vererek, hastanın makam aracı ile hastaneye bırakılması istendi. Harekete geçen belediye ekipleri, hasta vatandaşı evinden olarak makam aracı ile hastaneye ulaştırdı. Hasta yakınları Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür etti.