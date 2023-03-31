Aydın’ın Nazilli ilçesinde özel bir şirkete ait ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli-Aydın Karayolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.D idaresindeki Ziya Gökalp Caddesi’nden karayoluna doğru seyir halinde olan 09 ACC 982 otomobil, içinde hasta bulunan ve Denizli’den İzmir istikametine doğru seyir halindeki 09 K 8701 plakalı S.Ç idaresindeki ambulansa çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araçlar karayolunu trafiğe kapattı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü G.D.’yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan G.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ambulansın içerisinde bulunan hasta da ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilirken, yapılan çalışmaların ardından karayolu trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.