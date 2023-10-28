Muş’tan ambulans helikopterle Van’a ulaştırılan hasta tedavi altına alındı.

Bulanık Devlet Hastanesine başvuran ve doktorların tip 1 aort diseksiyonu tanısı koyduğu Zeynel Ateş adlı hasta, ambulans helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Muş Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Salih Sezgin, hastayı ambulans helikopterle Van’a sevk ettiklerini ifade ederek, “Bulanık Devlet Hastanemize başvuran Zeynel Ateş’e ilk muayenede tip 1 aort diseksiyonu tanısı konuldu. Hastanın buradan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmesi kararını aldık. Hastamız için ambulans helikopter talebinde bulunduk. Ambulans helikopterin başka vakada olduğu için, hasta kara ambulansı ile yola çıkarttık. Bu sürede Ambulans helikopterin içi bitince Bulanık ilçemizde ambulans helikoptere nakli yapılarak Van’a ulaştırıldı. Hastamız Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, ameliyata alındı” dedi.