Muş’ta 1 günlük bebek, Sultan Alparslan Havalimanından havalanan ambulans helikopterle Ankara’ye sevk edildi.

Muş Devlet Hastanesi’nde 38 haftalık sezaryen ile dünyaya gelen Bozyel Bebek de doğum sonrası yapılan muayenede anal atrezi ve kardiyak üfürüm tespit edildi. Yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda, bebeğe anal atrezi, pulmoner atrezi, ventriküler septal defekt (VSD) ve patent duktus arteriozus (PDA) tanıları konuldu.

Yenidoğan yoğun bakım, pediatrik kardiyovasküler cerrahi ve çocuk cerrahisi ihtiyacı nedeniyle Bozyel Bebek, helikopter ambulans ile Van’a, ardından uçak ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Minik Bozyel’in tedavi süreci Ankara’da uzman ekipler tarafından takip edilecek.