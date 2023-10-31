Sivas’ta perinatal asfiksi hastalığı teşhisi konulan yenidoğan bebek için ambulans helikopter havalandı.

Edinilen bilgilere göre Sivas’ta dünyaya gelen bebek Akdağ’a perinatal asfiksi teşhisi konuldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi altına alınan bebeğin Malatya’ya sevk edilmesine karar verildi. Bebek Akdağ’ın nakli için Kayseri’den ambulans helikopter Sivas’a geldi. Bebeği aldıktan sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan helikopter pistinden havalanan helikopterin Malatya’ya gideceği öğrenildi. Yenidoğan bebeğin tedavisine Malatya’da devam edileceği belirtildi.