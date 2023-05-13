Niğde İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Birimi tarafından ’Temel Modül Eğitimi’ düzenlendi.
08-12 Mayıs tarihleri arasında eğitim birim sorumlusu Emrah Taşdelen koordinatörlüğünde Başhekimlik Eğitim Salonunda gerçekleştirilen eğitime 14 112 personeli katıldı. 5 gün süren eğitim boyunca ’Acil Olgu Yönetimi, EKG, Periarrest, Arrest, Şok Tedavisi, Solunum Yetmezliğine Yaklaşım, Travmalı hastaya Yaklaşım, Havayolu, Temel Yaşam Desteği’ konuları ele alındı. İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Filiz Eroğlu eğitimin kapanış konuşmasında hastane öncesi çalışan sağlık personellerinin hizmetiçi eğitimlerinin önemini vurgulayarak, güncel bilgilerin tazelenmesi gerektiğini belirtti.