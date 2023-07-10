Paris’te ulusal bir derginin düzenlediği ödül töreninde ‘Yılın En İyi Mutfak Aletleri Markası Ödülü’ Amboss’un oldu.

Avrupa’da mutfak ve sofra gereçleri alanında faaliyet gösteren Türk markası Amboss, Paris’te bir derginin ödül töreninde ‘Yılın En İyi Mutfak Aletleri Markası Ödülü’nü aldı. Bu sene Avrupa’dan ikinci kez ödül alan marka, daha önce de inovasyon alanında ödül almıştı. Markanın ödülünü Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu adına Paris distribütörü aldı.

Ödül gecesinin sunuculuğunu Taxi filmi başrol oyuncusu Samy Naceri yaptı. Nicolas Reyes başta olmak üzere Gibsy Kings Grubu; Türkiye’den de Seda Sayan, Demet Akbağ, Mustafa Sandal, Büşra Pekin, Oya Başar, Doğu Demirkol gibi isimlerin yer aldığı ödül töreni şölen havasında geçti.