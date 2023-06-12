Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil ilçesi merkez Ambar Mahallesi yolu ve bağlantı yoluna sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsal ilçe ve mahallelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için sürdürdüğü çalışmalarda Ambar Mahallesinde sıcak asfalt çalışması yaptı. Ekipler, bin 500 metre uzunluğundaki yola ve 600 metre bağlantı yoluna toplamda, 13 bin ton temel alt temel malzemesi ve 8 ton sıcak asfalt serdi.

Büyükşehir Belediyesinin, kırsal ilçelerde yaşayan vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımdan faydalanmaları için sıcak asfalt çalışmalarına devam edeceği belirtildi.