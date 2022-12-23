Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yangın, Canbalı Mahallesi İzmir Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ambalaj fabrikasının bahçe kısmında paletlerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun müdahale sonucu yangını fabrikaya sıçramadan kontrol altına aldı.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir ambalaj fabrikasının bahçesinde bulunan paletlerde çıkan yangın fabrikaya sıçramadan son anda söndürüldü.

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