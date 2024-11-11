Manisa 1. Amatör Küme’de 7. hafta karşılaşmaları tamamlandı. 1. Amatör Lig Merkez B Grubunda mücadele eden ve ilk puan kaybını geçtiğimiz hafta berabere kalarak yaşayan lider İmam Hatipliler Gençlikspor 7. haftayı Manisa Çarşı FK’yı 3-0 gibi net bir skorla yenerek kapattı ve liderliğini devam ettirdi.

Grupta alınan sonuçlar şöyle Manisa Başakşehirspor 1-1 Akmescitspor, Hamzabeylispor 2-1 Halitpaşa Belediyespor, Karaağaçlı Teknikspor 1-2 45 Manisa Yaşamspor, Manisa Çarşı FK 0-3 İmam Hatipliler Gençlikspor, Paşaköy Futbol SK 3-1 Alabeyspor.

İmam Hatipliler Gençlikspor’un 19 puanla lider durumda olduğu grupta Paşaköy FK 15 puanla ikinci, Manisa Başakşehir ise 12 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Grubun en zorlu maçı bu hafta

Ligde mağlubiyet yüzü göremeyen Manisa İmam Hatipliler Gençlikspor ile Paşaköy FK ligin 8. haftasında karşı karşıya gelecek. İmam Hatipliler Gençlikspor karşılaşmadan galip ayrılırsa ikinciyle olan puan farkını 7 puana yükseltecek. Paşaköy FK galip gelirse liderle puan farkını bire indirecek ve şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etmiş olacak ve puan farkının açılmasının önüne geçecek.

A Grubunda Mütevelli 7’de 7 yaptı

Manisa 1. Amatör Küme Merkez A Grubunda ise Mütevellispor ligin 7. haftasını da galibiyetle kapatarak 7’de 7 yaptı ve 21 puanla liderliğini devam ettirdi. Çınarobaspor ise Mütevellispor’a 4-0 yenilerek ligdeki ilk mağlubiyetini ve puan kaybını yaşadı. Grupta 7. haftada alınan sonuçlar şöyle: Donatımspor 1-1 Anadolu 45 Spor, Manisa Lalelispor 2-3 Dış Mahalle Yıldırımspor, Çobanisa Belediyespor 0-4 Kayapınar Çevikspor, Mütevellispor 4-0 Çınarobaspor, Hacıhalliler Gedizspor 2-1 Karaağaçlı Pomakspor.

Grupta Mütevellispor 21 puanla lider, Kayapınar Çevikspor 18 puan ve averajla ikinci, Çınarobaspor da 18 puan ve averajla üçüncü sırada bulunuyor.