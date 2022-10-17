2022-2023 Sezonunda Gaziantep Süper Amatör Ligde mücadelesini sürdürecek olan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, yeşil sahada ilk haftayı 3 puanla tamamladı. Altyapıdan yetişen sporcularla kadrosunu kuran yeşil-siyahlı kulüp, zirve hedefiyle yoluna devam edecek.

2022-2023 Sezonunda Gaziantep Süper Amatör Ligde mücadelesini sürdürecek olan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, yeşil sahada ilk haftayı 3 puanla tamamladı. Altyapıdan yetişen sporcularla kadrosunu kuran yeşil-siyahlı kulüp, zirve hedefiyle yoluna devam edecek.

Amatör futbolda büyük heyecan, Süper Amatör Lig müsabakalarıyla start aldı. Merveşehir İlçe Stadyumu’nda Üçoklar Demir Spor Kulübü’nü misafir eden Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, 90 dakika sonrasında soyunma odasına bol gollü bir galibiyetle dönmenin mutluluğunu yaşadı. Geride kalan sezonda sahaya yansıttığı pozitif futbolla dikkatleri üzerine çeken yeşil - siyahlı kramponlar, ilk hedefi 3 maçta 9 puan olarak belirledi. Genç yeteneklere kadrosunda şans veren başarılı ekip, bu sezonda üst liglere transferleriyle futbolcu fabrikası olma özelliğini sürdürmeyi istiyor. Sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Yeni sezona galibiyetle başlayan yeşil - siyahlı ekibin teknik sorumlusu Taner Özaykut, kendilerine sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı Özaykut, 90 dakika sonrasında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“İyi bir hazırlık döneminin ardından, sezona galibiyetle başlamaktan mutluyuz. Seri yakalamak hedefindeyiz. Futbolun doğrularını uygulamaya gayret ediyoruz. Sportif başarı elbette önemli, ancak biz kadromuzda yer alan gençlerin gelişimini bundan çok daha fazla önemsiyoruz. Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu, başta olmak üzere tüm yöneticilerimiz, bizlere büyük destek veriyorlar. Bizde imkanları en iyi şekilde değerlendirerek hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeyi sürdüreceğiz. İlk haftayı 3 puan ile tamamlayan sporcularımızı kutluyorum.”