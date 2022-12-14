Bozburun pazar yeri ilk kez bir tiyatro oyunu için eğitime sahne olurken, amatör tiyatrocular utanma duygularını yenmek için pazarda satış yaptılar.

Bozburun pazar yeri ilk kez bir tiyatro oyunu için eğitime sahne olurken, amatör tiyatrocular utanma duygularını yenmek için pazarda satış yaptılar.

Bozburun pazar yerinde alışılmışın dışında bir tiyatro oyunu sergilendi. Bozburun, Selimiye ve Söğüt’te yaşayan ‘yerli yabancı’ 13 kişinin girişimi ile oluşturulan tiyatro topluluğu ilk gösterilerini Bozburun Pazar yerinde sergiledi. Marmaris Belediyesi’nin destekleriyle hayata geçirilen proje için oyuncular dört hafta süren ses, ritim ve oyunculuk eğitimi aldı. Bozburun’da hayatını sürdüren yapımcı ve yönetmen Salih Yiğit tarafından kaleme alınan oyun için oyuncular pazar tezgahlarının başına geçti. Pazarcılarla işbirliği içerisine her biri ayrı bir pazarcının standında sesli ve aktif satış yapan oyuncular pazardakilere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Oyunlarında toplumsal sorumluluğun ve sosyal içerikli mesajların yer aldığını ifade eden Salih Yiğit, “Oyunun adı Yaşasın Turizm. Güney Ege’deki yaşantıların, insanların birbirleriyle olan ilişkilerinin, komik durumların anlatıldığı interaktif bir oyun. Burada yaşayan insanların hayatıyla direk bağlantılı bir oyun. Oyuncularımızın hepsi de burada yaşayan kişiler. Bugün de oyuncularımızın insan önünde çıkmak, utanma duygularını yenmek, girişimciliklerini arttırmak için pazarda satış yapacaklar” dedi.

Bu süreçte Marmaris Belediyesi’nin doğrudan katkılarıyla bölgede ‘biz’ duygusunu ön plana çıkartmak amacıyla kolları sıvadıklarını ifade eden Yiğit, oyunu Nisan ayında sahneleyeceklerini belirtti.