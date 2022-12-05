Sakarya’da Amatör Süper Lig B Grubu 9. haftada oynanan Güvenspor-Karaaptiler Akınspor maçı sonrasında deplasman takım minibüsüne taraftarlar saldırdı. Minibüsün camları kırılırken, yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sakarya’da Amatör Süper Lig B Grubu 9. haftada oynanan Güvenspor-Karaaptiler Akınspor maçı sonrasında deplasman takım minibüsüne taraftarlar saldırdı. Minibüsün camları kırılırken, yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Amatör Süper Lig B Grubu’nda 9. haftasında Karasu Güvenspor, Karaaptiler Akınspor’u ağırladı. 1-1 beraberlikle neticelenen maç sonrasında evine gitmek için hazırlanan Karaaptiler Akınspor takımının oyuncuları minibüse bindiklerinde adeta dehşeti yaşadı. Karasu Güvenspor taraftarlarının tepkisiyle karşılaşan takım oyuncuları, küfür ve hakaretlere maruz kaldı. Deplasman takımını taşıyan minibüsüne saldıran taraftarlar, aracın camlarını kırdı. Yaşanan dehşet anları ise bir Karaaptiler Akınspor futbolcusunun cep telefon kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.