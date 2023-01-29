Aydın Amatör Süper Lig 1. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Kuyucakspor, Atça deplasmanında tarihi farka koştu. Rakibini 18-0 mağlup eden Kuyucakspor, averajla liderliğe oturdu.

Aydın Amatör Süper Lig 1. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Kuyucakspor, Atça deplasmanında tarihi farka koştu. Rakibini 18-0 mağlup eden Kuyucakspor, averajla liderliğe oturdu.

Atça Stadı’nda rakibi Atça Belediyespor ile karşılaşan Kuyucakspor, ilk yarısı 7-0 biten maçta rakibini 18-0 mağlup etti. Kuyucakspora galibiyeti getiren golleri dakika 3, 16 ve 65’te Onur Kiremitçi, 4’te Ömer Faruk Pınar, 10 ve 76’da Uğur Başyiğit, 14, 17 ve 25’te Cenk Çalışkan, 46, 50, 54, 68 ve 79’da Abdurrahim Acar, 72, 74, 78 ve 83’te Semih Atıcı attı. Dakika 52’de Atça Belediyespor kalecisi Nazmican ceza sahası dışında topu elinle elledi ve kırmızı kart gördü. Yedek oyuncusu olmayan Atça’da kaleye stoper Azat geçti. Atça 10 kişi kalınca, Kuyucakspor Teknik Direktörü Şakir Konyalı da Mert Kurtbaşı’yı oyundan alarak takımını sahada 10 kişi bıraktı. Kuyucakspor tarihi farkla gelen galibiyetle averajla liderlik koltuğuna oturdu.