Geçtiğimiz ay 138 amatör spor kulübüne nakdi yardım yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu kez de malzeme desteğinde bulundu. Spor kulüplerine nakdi ve ayni yardımlar adeta can suyu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından Erzurum’da 134 amatör spor kulübüne nakdi desteğin ardından bu kez de ayni yardım yapıldı. Geçtiğimiz ay para yardımı ile amatör spor kulüplerine nefes aldıran GSB, bu kez de spor malzemesi desteği ile amatör spor kulüplerinin yüzünü güldürdü. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, amatör spor kulüplere ayni yardım kolilerini yapılan törenle teslim etti.

“Hedefimiz Türk Sporuna Hizmet Etmek”

Kayakla atlamada Türkiye’nin yüz akı olan ve alp disiplininde de ülkemizin önde gelen spor kulüplerinden biri olan Aras Elektrik Dağıtım Spor Kulübü Asbaşkanı Mithat Yurt, amatör sporun yanında olan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na teşekkür etti. Ayni yardım dağıtım töreninde Aras Elektrik Dağıtım Spor Kulübü adına spor malzemelerini alan Yurt, “Kiler Grubu ve Aras Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürümüz Fikret Akbaş zaten kulübümüzün en büyük maddi manevi destekçileri. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. GSB’nin amatör spor kulüplerine desteği de bizleri son derece mutlu etmiştir. Hepimizin hedefi ve amacı Türk sporuna ey iyi şekilde hizmet etmektir. Bunun için çalışıyoruz. Bir kez daha bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

“Spora ve sporcuya desteğimiz sürecek”

Öz Doğaspor Kulübü Başkanı Hüseyin Öz, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Mayıs ayında yaptığı nakdi yardımın yanı sıra şimdi yapılan ayni yardımların kendilerine rahat bir nefes aldırdığını ve can suyu olduğunu söyledi. Öz, “Bu anlamda Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve yereldeki temsilcisi Gençlik ve Spor İm Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz” dedi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi de, ayni yardım töreninde yaptıkları açıklamada, yardım almaya hak kazanan 134 spor kulübüne dağıtılan spor malzemelerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, tüm kulüplere başarı dileklerini ilettiler.

Şube Müdürleri Memduh Ceyhan, Köksal Kaçmaz, Hakan Kaya, Sicim Lisans Şefi Murat Erden, Sporcu Kamp Eğitim Merkezi Müdürü Selami Kızılkaya, Erzurum Spor Salonu Tesis Amirleri Mehmet Erdem ile Çağatay Kasil de, ayni yardım dağıtım töreninde hazır bulundu. Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, özverili çalışmalarından ötürü Sicil Lisans Şube Müdürü Hakan Kaya, Sicil Lisans Şefi Murat Erden, birim çalışanları Hüseyin Polat, Ramis Başkaya, Ahmet Faruk Turan ile Miraç Kalaycıoğlu’na teşekkür etti.