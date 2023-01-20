Araban Belediyespor’un U-12 ve U-14 takımı oyuncularına idman eşofmanı dağıtıldı

Araban Belediyespor’un U-12 ve U-14 takımı oyuncularına idman eşofmanı dağıtıldı

Araban Belediyespor sponsoru işadamı Erdoğan Şahin, Araban Belediyespor’un altyapı takımlarının oyuncularına toplam 50 adet idman eşofmanı hediye etti.

İşadamı Erdoğan Şahin, Araban Belediyesi ve Belediyespor Kulübü’nün başkanı olan Hasan Doğru ile birlikte ilçe stadında düzenlenen program ile futbolculara eşofmanları teslim etti.

Kendisine ait sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Doğru ise, destek nedeniyle teşekkür ederek, "İş İnsanı Erdoğan Şahin sponsorluğunda Araban Belediyespor altyapı ‘U-12, U-14’ oyuncularımıza alt üst olmak üzere toplam 50 adet İdman eşofmanı takımı dağıtımı yaptık. Kulübümüz adına işadamı Şahin’e teşekkür ederim. Futbol Okulumuzda geleceğin sporcularını yetiştirmek için özverili şekilde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu