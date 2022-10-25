Kağıthane Belediyesi’nin amatör spor kulüplerine sunduğu nakdi destek son üç yılda 2 milyon TL’ye ulaştı.

Kağıthane Belediyesi’nin amatör spor kulüplerine sunduğu nakdi destek son üç yılda 2 milyon TL’ye ulaştı.

Kağıthane Belediyesi, ilçede spora gönül veren amatör spor kulüplerine desteklerini sürdürüyor. Çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durarak spora yönelmesini hedefleyen Kağıthane Belediyesi; bu amaçla ilçedeki spor kulüplerine ayni ve nakdi destekler sunuyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin dönemiyle birlikte son üç yılda amatör spor kulüplerine sunulan nakdi destek miktarı 2 milyon TL’ye ulaştı. Kulüpler Birliği Başkanı Muharrem Özen, kulüp başkanları ve yönetimleri ile Nurtepe Sosyal Tesisi’nde bir araya gelen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yeni destek paketini açıkladı. Başkan Öztekin kulüplere 290 bin TL’lik nakdi destek sağlayacaklarını duyurdu. Desteklerden 27 spor kulübü faydalanacak.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin programda yaptığı konuşmada, ’’Kulüplerimizin yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki müsabakalarda aldıkları derecelerinden dolayı başarılarını ödüllendiriyoruz. Göreve geldiğimiz 2019 yılından bugüne toplam 2 milyon liralık destekte bulunduk. Yanı sıra kulüplerimize deplasmanda ulaşım desteği, antrenmanları için tesis desteği veriyoruz. Spora olan destek ve yatırımlarımızın madalya ve şampiyonluklar olarak geri dönmesi, Kâğıthane’nin adının sporla anılması bizi ayrıca gururlandırıyor” diye konuştu.