Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, sezonun açılış toplantısını Pazaryerispor Kulübü ev sahipliğinde ilçede düzenledi.

Her ay farklı bir spor kulübü tarafından organize edilen istişare toplantısında, kulüpler arası iş birliği, sezon planlamaları gibi konular ele alındı. Pazaryerispor Kulübü’nün ev sahipliği yaptığı etkinlikte, sporun ve amatör spor kulüplerinin önemi vurgulanırken, katılımcılar arasında fikir alışverişi yapıldı. Bilecik’teki amatör spor faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve desteklenmesi görüşüldü.

"Belediyeler olarak bizler yılmadan, gençlerimize, çocuklarımıza spor alanında hizmet etmeye devam edeceğiz"

Toplantının açılış konuşmasını Pazaryeri Spor ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Hepsi bizim için birer kardeş olan spor kulüplerimizin başkan ve yöneticilerini Pazaryerinde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ben tüm kulüplerimizi Pazaryeri spora kardeş kulüp ilan ediyorum. Belediyeler olarak bizler yılmadan, gençlerimize, çocuklarımıza spor alanında hizmet etmeye devam edeceğiz. Bir çocuğumuzu bile kötü alışkanlıklardan kurtarsak bu toplum için bir kardır. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ise, "Spor, sadece fiziksel gelişim değil, aynı zamanda disiplin, sorumluluk ve takım ruhunu aşılayan önemli bir araçtır. Gençlerimiz, spor sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak durarak, sosyal bağlarını güçlendirecek ve hem kendilerine hem de topluma faydalı bireyler olarak yetişeceklerdir” dedi.