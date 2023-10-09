DÜZCE(İHA) – Amatör Spor Haftası, Düzce’de spor etkinlikleriyle kutlanmaya başladı. Sporcu çocuklar ve gençler hünerlerini sergiledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından her yıl ortaklaşa düzenlenen Amatör Spor Haftası, Düzce’de, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, ASKF Düzce Başkanı Murat Postoğlu, kurum yetkilileri ve sporcular ile Vali Selçuk Aslan’ı makamında ziyaret etmesiyle başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen ’’Amatör Spor Haftası’ etkinlikleri, Düzce’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gösterilerle başladı.

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Düzce ASKF Başkanı Murat Postoğlu, "Geleceğimizin yarınlarımız olan gençlerimizin değerini bilip onları yetiştirmeliyiz" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı da program katılan sporcu ve ailelerine teşekkür etti.

Konuşmalarının ardından güreş, halk oyunları, cimnastik, tekvando ve karate gösterileri düzenlendi.