Sinop’ta Amatör Spor Haftası düzenlenen törenle başladı. Tören renkli görüntülere sahne oldu.

9-11 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenen Amatör Spor Haftası Etkinlikleri kapsamında açılış töreni Valilik önünde gerçekleştirildi. Amatör Spor Haftası Açılışı, Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon ve kurum müdürlerinin katılımları ile başladı. Atatürk Anıtına çelenk sunumu, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından kortej yürüyüşü eşliğinde Bülent Ecevit Caddesi’ne geçildi. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, ’’Sinop’ta sporun gelişmesinde tabana yayılmasında bir yaşam biçimine dönüşmesinde amatör sporların katkısı çok büyüktür. Sporda başarının temelinde amatör ruh yatmaktadır. Gençlerimizin bağımlılığa neden olan her türlü zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasını, onların sosyalleşmelerini ve spor disiplini içerisinde ahlaklı, geleneklerine bağlı, vatanını ve milletini seven sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak ve en güzel araçlardan biri spordur. Gerek elit veya yarışmacı düzeyde spor yapan gerekse sosyal hayatın bir parçası olarak spor yapmak alışkanlığı kazandırılmış hareket edebilme yeteneğini, kendi özgüvenini elde ederek hayatını disiplinli bir şekilde geçirebilen ve boş zamanlarını yararlı çalışmalarla değerlendirebilen sağlıklı bireyler olacaklardır’’ dedi.

Tören, muay thai, boks, jimnastik ve güreş gösterileri ile devam etti. Genç sporcuların gösterileri izleyiciler tarafından takdir topladı. Gösteriler sonrası tören sona erdi.