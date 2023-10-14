Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde ’Amatör Spor Haftası’ çeşitli etkinliklerle coşkulu bir şekilde kutlandı.

Her yıl ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası etkinlikleriyle ilgili bilgi veren Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım, "Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde birçok okulumuzu ziyaret ettik. Antrenör ve spor uzmanlarımızla ziyaret ettiğimiz okullarda okul öğretmenlerinin de destekleriyle öğrencilerimizle eğlenceli yarışmalar ve spor müsabakaları gerçekleştirdik" dedi.

Yıldırım: "Katlım belgesi verdik"

Sporun yaşaması ve yaşatılması için var güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı: "Etkinliklere katılan tüm öğrencilerimize Gençlik ve Spor il Müdürümüz Sayın Yunus Öztürk’ün bizzat imzaladığı katılım belgelerini, dereceye giren öğrencilere ise başarı belgelerini takdim ettik. Ayrıca kendi çapımızda çeşitli ödüller verdik. Ülkemizde sporun yaşaması ve yaşatılması için 7/24 çalışmaya 7’den 77’ye tüm vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz ve çalışacağız."