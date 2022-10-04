Etkinlikler masa tenisi, satranç, futbol, yarışmaları askeri ve sivil sporcuların katılımıyla devam edecek.

Hükümet Konağı önünde başlayan kortej yürüyüşüne Posof Kaymakamı, kurum müdürleri ve sporcular katıldı. Yürüyüşün ardından kapalı spor salonunda Posof Çok Programlı Lise ve Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında voleybol turnuvası düzenlendi.

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