Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ‘Amatör Spor Haftası’ dolayısıyla İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce farklı spor dallarında branş tanıtımı yapıldı.

‘Amatör Spor Haftası’ nedeniyle Gazipaşa ve Alanya İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü birlikte organizasyon düzenledi. İlçedeki köy okullarından Muzkent İlköğretim Okulu’na giden ekip, farklı spor dallarında branş tanıtımı yaptı. Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrencilere düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak, spor bilinci ve kültürünün oluşturulmasını sağlamak amacıyla sporcular ve antrenörler tarafından yapılan etkinlik ile ilköğretim okulu öğrencileri futbol, basketbol, voleybol, badminton, atletizm, hentbol, jimnastik, karete, okçuluk, güreş, drama, çocuk atletizmi, futsal, masa tenisi, satranç, dart ve bocce petank gibi çeşitli spor branşlarını eğlenerek öğrenme imkanı buldu.

Etkinlik ile ilgili açıklama yapan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Ateş, “Amatör Spor Haftası’ dolayısıyla Alanya Gençlik merkezi ile birlikte ilçemiz köy okullarından Muzkent İlköğretim Okulu’na giderek branş tanıtımı yaptık. Öğrencilerimiz hem eğlendi, hem de çeşitli spor branşlarını öğrendi. Bizler, sporu yaşam tarzı haline gelmiş her çocuğun ilçemizde sporla yetişmesini umut ediyoruz. Amatör Spor Haftası dolayısıyla 7’den 70’e herkesi spor yapmaya, hayatına hareket katmaya davet ediyoruz" dedi.